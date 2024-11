Natale in ‘salotto’ . Si pattina sul lungomare. Accesa la grande ruota

Inaugurazione con effetti speciali per Riccione Christmas Sea, che tra una folla di turisti e residenti ieri ha regalato emozioni tra sorprendenti scenografie. La grande festa che si protrarrà per due mesi ha preso il via con un triplice taglio del nastro all’Oasi di Babbo Natale, nella piazzetta del Faro, e di seguito in piazzale Roma per la ruota panoramica e la pista di pista di pattinaggio su ghiaccio più ampia d’Italia che scorre sul lungomare della Libertà, subito prese d’assalto da centinaia di persone.

Suggestiva l’atmosfera dell’Oasi di Babbo Natale che, se a qualche adulto a luci spente non aveva tanto esaltato, illuminata ha fatto impazzire i bambini, nel fiabesco scenario subito immortalati dai genitori tra la slitta di Babbo Natale, delfini, tartarughe, coralli, meduse, granchi e altre creature marine. A tagliare il nastro è stata la sindaca Daniela Angelini, affiancata dall’assessore al Turismo Mattia Guidi e da tutti gli altri membri della giunta che hanno posato tra altre installazioni, ispirate allo stile delle tradizionali lanterne cinesi. Poi tutti di passo veloce, con bambini in braccio e a cavalcioni sulle spalle, verso piazzale Roma per l’inaugurazione della maestosa ruota visibile anche dalle colline dell’entroterra. Panorama mozzafiato dall’alto con lo sguardo che dal mare spazia fino alle prime alture e da Gabicce fin oltre Rimini.

Una visione esclusiva anche da terra, che diventa ancora più magica, riflessa nel Bosco d’acqua di Tonino Guerra. Un brindisi a bordo pista, poi il via allo show inaugurale con l’esibizione delle pattinatrici dell’Associazione Sportiva Merano Sezione Pattinaggio. Applauditissima la coreografia ideata da Ekaterina Ivleva Guarise. Pochi attimi, poi decine di bambini e ragazzi hanno cominciato a sfrecciare sulla pista di ghiaccio che arriva fin oltre villa Mussolini tra stelle e alberi illuminati da una miriade di lucine. Oggi la festa continuerà con l’accensione ufficiale delle luminarie in viale Ceccarini e lo spettacolo di musica e danza sulle note di Isabella Fabbri. L’appuntamento è per le 17, ora in cui la nota sassofonista e compositrice di fama internazionale in quattro diversi punti proporrà il repertorio ispirato al suo album "Elementa", che intreccia atmosfere elettroniche animate da quattro sax, ciascuno associato a un diverso elemento naturale, con brani vocali ispirati ai canti degli sciamani della foresta amazzonica. A interpretarli saranno quattro ballerini professionisti, Alan Bertozzi, Matteo Palumbo, Maria Sacchi e Giulia Cesaroni con la regia della coreografia di Elena Ronchetti. Per l’occasione verranno anche inaugurate le casette del Riccione Christmas Food Village, a cura del Consorzio d’area di Viale Ceccarini.

Nives Concolino