Natale in spiaggia: il progetto Mare d'inverno tra arte e relax al Golden Beach

L’inverno è arrivato, come non accadeva da alcuni anni, ma questo non ha spaventato i bagnini resilienti. Chi vuole festeggiare il Natale e persino il Capodanno sulla sabbia potrà farlo tra un bicchiere di vin brulé, un cocktail, un trattamento in una spa a due passi dalla battigia e una mostra di pittura sulla sabbia. È freddo, le temperature sono rigide e c’è poca voglia di passeggiare in centro, figuriamoci in spiaggia. Ma alla zona 75, Golden Beach, quando il Natale arriva... arriva, e si fa festa. "Abbiamo iniziato alcune stagioni fa con il nostro progetto Mare d’inverno – racconta Simona Silvagni – e vogliamo andare avanti anche se il clima quest’anno non aiuta. Abbiamo un gazebo riscaldato ed abbiamo anche arredato la duna per far sentire chi è in spiaggia un po’ come a casa". Il primo giorno di apertura sarà lunedì prossimo, poi si andrà avanti fino all’Epifania tra presentazioni di libri, mostre di pittura, laboratori per bambini e quello coreografico con i ragazzi di Centro 21 il 2 gennaio. Non mancherà la grigliata di sardoncini il 30 dicembre. Intanto lunedì inaugurerà la mostra di pittura di Donatella Speranza in cui è racchiusa una poesia di Edmo Vandi intitolata ‘Duna’.

"In questi anni la duna è stata utilizzata come punto panoramico dalle tante persone che la percorrono in passeggiata. Quest’anno l’ho attrezzata da una parte con sedie e tavoli per ammirare il colorato e romantico panorama del tramonto", mentre dall’altro la spiaggia appare come un set fotografico con una zona gioco per i bambini, i divani, l’albero natalizio come se ci si trovasse nel salotto di casa propria. Non poteva mancare il pupazzo, ma di sabbia, e una piccola discesa bianca dalla duna dove i bambini potranno divertirsi.

Altra zona che ha aderito al bando del Comune, Mare d’inverno, è la 65 con il suo centro benessere Salis. Qui Carla e Alessandro si sono ritagliati un angolo di relax sulla sabbia anche in inverno, dove rilassarsi e sorseggiare una tisana davanti a un caminetto. guardando la sabbia e il mare. "Ci stiamo facendo conoscere e si lavora anche in inverno –spiega Carla Ricci –. Non sono i ritmi di altri periodi dell’anno, ma la risposta c’è". Vivere la spiaggia anche nella stagione fredda si può, e allo stabilimento 65 hanno deciso di anticipare San Silvestro. Il 31 dicembre al mattino, fin dalle 11, tutti sulla sabbia per fare festa con panettone e vin brulé. Ai bagni 65 e 75 si festeggia il Natale, e nei prossimi giorni potrebbero aggiungersi altri stabilimenti.

Andrea Oliva