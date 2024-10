Natale, lo show di Ruggeri e la disco. Arriva la pista più grande d’Italia

"Riccione Christmas Sea - un Natale dal mare" accenderà la città dal 24 novembre al 24 gennaio. Due mesi di animazione e spettacoli che vedranno il ritorno di Enrico Ruggeri. Grande novità sarà Lungomare ice park, la pista per pattinare sul ghiaccio che occuperà 1.600 metri quadri dal ristorante Gustavino a piazzale Roma. Dimensione che supera quella della pista più grande d’Italia, allestita l’anno scorso a Milano su 1.500 metri quadri.

In primo piano gli spettacoli musicali. Tra concerti di dicembre spiccano quelli dei Florida Inspirational singer, ensamble formato dai migliori solisti gospel della Florida Centrale, diretti dalla pluripremiata Nikkie Taylor e Pastor John Polk (il 24 dicembre), e quello di Laura Marzadori, primo violino di spalla dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, accompagnata dall’orchestra Buxus Consort String. Sarà protagonista de "La notte dei sogni" che include il San Martino d’oro (il 26 al Palacongressi). Sul palco per il tradizionale Concerto degli auguri (il 29 nella stessa location) salirà Enrico Ruggeri. A questi nomi si aggiungono quelli degli attori Luca Bizzarri e di Chiara Francini attesi rispettivamente il 12 dicembre e il l’8 gennaio nell’ambito del cartellone del La Bella stagione, che s’incrocia con iccione Christmas Sea. Resta da svelare il protagonista del 30 dicembre. L’assessore Mattia Guidi, affiancato dalla sindaca Daniela Angelini e dalla collega alla Cultura Sandra Villa, ha annuciato la serata di San Silvestro, che vedrà il ritorno di Discoteca Romantica, questa volta col format degli storici deejay e produttori Claudio Coveri e Max Monti. Piazzale Ceccarini, che nel periodo natalizio si trasformerà in Arena H2O , si presenterà come un dance floor, riportando il pubblico nelle atmosfere che si creavano negli anni Novanta davanti alla piscina a onde di Aquafan.

Il primo dell’anno, oltre al tradizionale bagno dei temerari in mare, vedrà tornare la musica all’insegna del tango con la Milonga di Capodanno. Presentata ieri anche la mappa del grande villaggio natalizio che il 24 novembre sarà inaugurato con l’esibizione della sassofonista Isabella Fabbri. Da piazzale Roma si estenderà in viale Ceccarini con nuove casette e lo Shopping wave, passando per la piazzetta del Faro con l’oasi di Babbo Natale. Il porto canale dall’8 dicembre s’illuminerà con Xmas Tree, albero illuminato da 400mila luci, mentre la darsena ospiterà la Via delle bolle. Spazio anche alle grandi mostre. Il 23 novembre a Villa Mussolini aprirà quella dedicata a Jacques Henri Lartigue e André Kertész. Maestri della fotografia moderna. Aperta fino al 6 aprile si annuncia come novità assoluta per l’Italia.

Non è tutto. Il cartellone natalizio include anche altre rassegne come Dai cori al cuore, che dal primo dicembre al 12 gennaio, in chiese e piazze, vedrà esibirsi orchestra e coro Onde Medie ed Educanto dell’Ic1, il Corone Amarcanto e Septet Ensemble, Le Allegre note yung e Note in crescendo, il lirico Perla verde, nonché l’Orchestra di fiati Mondaino, il coro Città di Riccione Women Ensemble e il coro Satibi Singer.

Nives Concolino