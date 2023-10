Natale: Palas e Deejay in campo per gli eventi

Musica e spettacolo per un’intera settimana tra Natale e il primo giorno dell’anno nuovo. È questo il progetto a cui sta lavorando la PalaRiccione assieme a Radio Deejay. Alla società che guida il palazzo dei congressi, il Comune ha affidato l’organizzazione della parte spettacolare e artistica del progetto natalizio. Il budget a disposizione è limitato rispetto al passato, fissato dalla struttura commissariale in 200mila euro. Dovranno bastare ad organizzare concerti, serate e campagna di comunicazione. "Da settimane c’è un costante confronto con Linus e Radio Deejay – spiega Eleonora Bergamaschi, amministratore unico della PalaRiccione – per organizzare il palinsesto natalizio e la campagna di comunicazione". Stando all’atto di indirizzo autorizzato dal commissario prefettizio Rita Stentella, sono tre gli appuntamenti fissati. Il primo è il concerto di Santo Stefano il 26 dicembre, poi il Concerto degli auguri il 28 ed infine lo spettacolo di San Silvestro in piazza. "Queste sono tre date certe – riprende Bergamaschi –, ma con Linus stiamo lavorando a un progetto più ampio che possa offrire intrattenimento tutte le sere nel periodo compreso tra il Natale e l’inizio del nuovo anno".

Per dare un’idea di ciò che ne potrebbe venire bisogna pensare all’estate. Nel mese di agosto Radio Deejay organizza diversi concerti, ma grazie al format di Deejay on stage il palco di piazzale Roma si illumina ascoltando musica in serate spettacolari per buona parte del mese. "Ora che è arrivata l’ufficialità dell’organizzazione grazie agli atti del commissario – riprende l’amministratore – potremo definire i programmi e chiudere i contratti. I tempi sono stretti e stiamo facendo ancora alcune valutazioni". Una di queste riguarda il concerto del 28 dicembre. "Se quello di Santo Stefano sarà dedicato alla città come accadeva in passato, per il concerto del 28 l’entrata potrebbe essere a pagamento, non più gratuita, e si terrà all’interno del palazzo nella sala che può ospitare fino a 1.200 spettatori". Le strategie su cui si lavora sono a 360 gradi. "Abbiamo avuto, assieme a Federalberghi, incontri con Trenitalia per valutare la possibilità di legare il biglietto dell’evento a quello del treno. In queste ultime settimane si è sviluppata una sinergia forte e importante con le associazioni di categoria e i comitati cittadini. È stata una bella scoperta". Gran parte del progetto natalizio, sia nella parte organizzata dalla PalaRiccione che per quella degli allestimenti gestita da Geat, si poggerà sulla comunicazione. Su questo aspetto Radio Deejay ricopre un ruolo fondamentale per richiamare turisti a Riccione anche a Natale e Capodanno. "Ovviamente saranno importanti anche hotel e attività per promuovere con i clienti il palinsesto".

Andrea Oliva