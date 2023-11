Natale ‘povero’, le categorie in rivolta

Ok, il prezzo non è giusto. Cresce il malumore tra categorie e comitati dopo le delibere del commissario che ha stanziato 200mila euro a Geat per curare gli allestimenti (luminarie, bosco d’inverno, pista di pattinaggio) in tutta la città, e altrettanti soldi alla PalaRiccione per i tre concerti (26 e 28 dicembre e San Silvestro) e il progetto di comunicazione del palinsesto natalizio. Cifre lontanissime da quelle impegnate negli ultimi anni, prima dall’amministrazione Tosi e poi da quella Angelini. Siamo ben al di sotto della metà, forse appena un terzo, se si considera la quantità di iniziative tra la fine di novembre e il mese di gennaio. Oggi Federalberghi, Confcommercio, Cna, Confartigianato, Coop bagnini, Consorzio Ceccarini, Riccione intrattenimento, Riccione Alba, comitato di viale Dante e quello di Riccione Paese sottoscrivono un documento: "Già il 7 agosto, quando ci venne presentato il biglietto da visita per il Natale, abbiamo dato indicazioni su cosa ritenevano importante fare. Da allora non abbiamo avuto dall’amministrazione nessun progetto anche solo indicativo", mentre "abbiamo appreso che saranno dati 200mila euro a Geat per gli allestimenti e 200mila euro al Palacongressi per concerti comunicazione e altro. Avremmo apprezzato un coinvolgimento. Non averlo fatto ci ha posto nella situazione incresciosa di non aver potuto dare risposte alle attività e a chi chiedeva informazioni per decidere come comportarsi. Questa incertezza sul progetto, dall’allestimento, che speriamo non stravolga quanto già esiste ma lo implementi, agli eventi, alla promozione e così via non giova alla città. Siamo preoccupati che ad oggi non vengano informati gli operatori e non ci vorremmo trovare improvvisamente davanti a decisioni già prese che non abbiano tenuto conto delle indicazioni date".

Per essere ancor più chiari, "non so come sia possibile allestire l’intera città con 200mila euro - aggiunge Alfredo Rastelli per Confcommercio -. Sappiamo che in passato il budget era molto alto, ma sappiamo anche che gli operatori erano abituati a quegli investimenti. Poteva apparire un Luna park, ma alla fine era gradito. Ora vediamo la coperta molto corta". Per Andrea Ciavatta dei Family hotel "il turista non capirà il cambiamento. Si parla anche di una richiesta di contributo agli operatori per finanziare gli eventi. Sono contrario. Non si può fare un progetto ridotto e chiedere anche un contributo". Infine Bruno Bernabei di Costa Hotels. "Gli altri Comuni stanno investendo tanto e possono già comunicare il prodotto. Noi purtroppo no".

Andrea Oliva