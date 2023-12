Natale ’spento’ in zona mare: è polemica

Insorge la zona a mare nei quartieri di via Del Prete, Dante (a Nord) e via Ferrara. L’assenza di luminarie e la mancanza di interventi a livello urbanistico ha portato il comitato Mare Nord ad alzare la voce: "Non è giusto che questa zona sia dimenticata dall’amministrazione comunale – dice Alberta Molari, presidente Comitato Mare Nord – non sono arrivate le luminarie fino a qui, non vi sono iniziative natalizie e se consideriamo nello specifico via Del Prete il buio ed il degrado urbanistico con la pista ciclabile pericolosa e l’assenza di interventi non si può più accettare".

Il comitato alza l’asticella della polemica: "Non possiamo accettare che da Palazzo Mancini ci risponda che sono finite le risorse per le luminarie nelle nostre vie – continua Alberta Molari – ci sono una trentina di attività commerciali tra via Del Prete e dintorni ed anche queste attività hanno diritto ad essere ascoltate e tutelate con una città accogliente specie nel periodo delle feste natalizie. Urge un trattamento diverso". Il comitato, che coinvolge numerosi cittadini e riguarda un’ampia fetta di territorio in zona a mare, fa rilevare un certo malcontento. "Tutto a Natale si concentra nel centro città – prosegue Alberta Molari – con luci, mercatini e manifestazioni ma non possiamo dimenticarci per 6 mesi di via Del Prete, Ferrara e tutto il resto. In inverno qui c’è un’altra città".

Il comitato periodicamente fa sentire la propria voce su varie tematiche. In passato si sollevò il problema della viabilità, in estate soprattutto, con problema di sicurezza, parcheggi e controlli. Ora in pieno inverno si chiede attenzione per un tessuto commerciale ancora vivo ma va considerato che nonostante i tanti hotel e attività chiuse il quartiere a mare conta ancora la parrocchia di Sant’Antonio ed pureuna popolazione di residenti di circa 2.000 unità, dunque un quartiere a mare per nulla deserto. Proprio inerente al futuro del quartiere vi è in corso pure la discussione sul senso unico in via Del Prete. Le categorie economiche hanno chiesto di recente all’amministrazione comunale di prendere in considerazione l’opportunità di prevedere il doppio senso di marcia nella via, almeno nel tratto tra via Ferrara e via Genova, proprio per permettere maggior vivacità a tutta via Del Prete, con flusso di veicoli consentito anche verso Riccione, come avveniva un tempo. Un argomento caldo, quindi, come quello delle luminarie e del rilancio di tutta la zona.

Luca Pizzagalli