Natale sui pattini. Il ritorno della pista

A Misano ci hanno preso gusto. Bello scivolare sui pattini a Natale. Nella spenta zona mare del mese di dicembre, un anno fa si sono accorti che creare un prodotto senza spendere grandi cifre può portare presenze e affari. Per fare tutto questo è servita una pista di ghiaccio, che oggi l’amministrazione annuncia nuovamente. Misano concede il bis. Avrà anche quest’anno la sua pista di pattinaggio in piazza della Repubblica. L’investimento nella pista sarà contenuto perché le parole d’ordine del municipio saranno ‘risparmio energetico’. L’installazione fornita da Ditis Italia Srl, ampia circa 500 metri quadrati, avrà consumi ridotti.

"La pista di ghiaccio è stata la grande attrazione delle scorse festività natalizie – spiega il sindaco Fabrizio Piccioni –, siamo felici di confermarla anche quest’anno. La pista sarà il cuore di un villaggio natalizio allestito in piazza della Repubblica e sarà un punto di ritrovo durante l’intero periodo natalizio".

La giunta non intende limitarsi alla sola pista di ghiaccio. L’intenzione è far crescere il prodotto natalizio rendendo il centro a mare più accogliente e animato. Nasce da qui ‘Misano on ice’, il cartellone di iniziative che verranno svelate nelle prossime settimane, avvicinandosi all’inaugurazione della pista e del villaggio attesa il 25 di novembre. Nello stesso giorno si accenderanno anche le luminarie nel centro. Attorno alla pista verranno realizzate tre casette in legno dove sarà possibile trovare i dolci tipici del Natale ed altre proposte sia dolci che salate.

Dopo avere preso per la gola giovani e meno giovani, la giunta vuole creare anche animazione per far trascorrere intere giornate a Misano. Nelle domeniche precedenti al Natale ci saranno altre attrazioni "che renderanno ancora più spettacolare il periodo natalizio" assicurano dal municipio.

La giunta ci crede ed è pronta a investire in un Natale più ricco. Il palinsesto di eventi raccolto in ‘Misano on ice’ terminerà il 7 di gennaio, la domenica che seguirà la festa della Befana.