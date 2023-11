Natale sulle dune . S’illumina la spiaggia

Anche una passeggiata sospesa sulle dune, quelle di protezione dalle burrasche invernali dal bagno 1 al 65, tra le novità de ’Il sogno di Natale’: 90 chilometri di luci diffuse in tutta la città, da Miramare a Torre Pedrera all’entroterra. Accensione programmata per le 18 di sabato 25 novembre, con un conto alla rovescia che lancerà ufficialmente il cartellone di eventi ’Rimini, il capodanno più lungo del mondo’, fino all’Epifania. A dare il via ideale al percorso luminoso diffuso, la porta d’ingresso cittadina che quest’anno vedrà la zona dell’Arco d’Augusto caratterizzata da un grande allestimento intorno al monumento, con sagome luminose del presepe e una grande stella cometa tridimensionale.

Piazza Cavour diventa un bosco di luce con 5 alberi luminosi stilizzati, un magico cielo di luci bianche aeree, impreziosito da fiocchi di neve luminosi di colore blu, con tendine aeree decorate da fiocchi di neve blu che proseguono per tutte le vie del centro storico, borghi, lungomari e periferie e installazioni natalizie tridimensionali poste nei punti strategici della città. Si aggiungono il grande albero di Natale in piazza Cavour e l’albero di Natale alto 18 metri in piazza Tre Martiri, decorato con grande fiocco di neve luminoso sulla sommità e formato da foglie e fiocchi di neve tridimensionali che arrivano fino a terra, contornato da basamento dorato e stringhe luminose a creare l’illusione di un albero dentro l’albero.

Una cascata luminosa per il grande platano accanto al teatro Galli e per gli alberi in piazza Malatesta. Composizioni natalizie luminose e bellissimi alberi di Natale declinati in forme architettoniche diverse caratterizzeranno le principali piazze, e i borghi saranno accesi da scritte luminose. Gli effetti di luce saranno accesi nell’intera città, fino alle zone di San Vito, Gaiofana, Santa Giustina, Corpolò. Nella zona del porto la pista di ghiaccio e il villaggio natalizio: piazzale Boscovich e la spiaggia saranno vestite a festa in attesa del via ufficiale dell’attività del villaggio natalizio. Non mancherà neppure il Mercatino dei sogni di Natale con le casette di legno, in centro storico. E dal 1° dicembre torna Centro Facile, il trenino per muoversi per le feste.