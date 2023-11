Natale tra mercatini e concerti. Al Supercinema c’è Andrea Amati

Con l’accensione delle luminarie oggi (inizio alle 16,30) anche Santarcangelo dà il via agli eventi di Natale. Ricco il programma di appuntamenti, che culminerà con la festa di Capodanno nel centro storico. Domani (alle 17) alla Celletta Zampeschi il concerto dei PianoCellostrio proposto dall’associazione ’Giulio Turci’. Domenica 2 dicembre prenderanno il via i mercatini di Natale organizzati da ’Città viva’ (l’associazione che riunisce le attività del centro): in piazza Ganganelli e dintorni saranno protagonisti una trentina di artigiani e designer. Martedì 5 dicembre è in programma la prima delle cinque tombole sociali organizzate per Natale. Il 7 dicembre invece sul palco del Supercinema salità il cantautore di Santarcangelo Andrea Amati (foto), che presenterà il suo disco Passo dopo passo, accompagnato dai musicisti Massimo Marches e Stefano Zambardino.