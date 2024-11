Natale tra musica e spettacoli. Gran finale con Orietta Berti

La magia del Natale si perde per le vie di Bellaria Igea Marina. Il primo dicembre si apre il sipario su ’Bim Christmas’, il lungo cartellone di eventi che accompagnerà la città fino al gran finale del 6 gennaio, con il concerto di Orietta Berti. Una pista di pattinaggio, l’ascensore di Babbo Natale, creators digitali e soprattutto tanta voglia di festeggiare immersi nell’atmosfera natalizia per grandi e piccoli. "Siamo pronti a dare il via ad un Villaggio natalizio di luci, giochi ed intrattenimento per tutti – spiega il sindaco Filippo Giorgetti –. Rivolgiamo un grande invito alle famiglie a vivere questo periodo approfittando anche delle attività commerciali presenti. L’auspicio è quello che la cittadinanza contraccambi con una risposta positiva. L’impegno dell’amministrazione sarà quello di mantenere viva con iniziative, allestimenti ed attrazioni per tutto il periodo"

Il ricco palinsesto di appuntamenti inizierà dunque domenica 1 dicembre alle 15, in piazza don Minzoni, con l’inaugurazione ufficiale del villaggio di Natale, alla presenza del sindaco, del presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi e del direttore Artistico Andrea Prada. A seguire, alle 17, tutti pronti a ballare sulle note del dj set di Ayron Vici di Connessioni musicali. Con il villaggio di Natale, viale Guidi si trasformerà in un vero e proprio set dal sapore di festa con luci, attrazioni ed eventi per tutto il periodo. Ma le sorprese non finiscono qui: a Bellaria si potrà anche pattinare sulla pista ghiacciata in piazza don Minzoni e fare un giro sull’ascensore di Babbo Natale in piazza Matteotti. Nel villaggio ci si potrà tuffare nel futuro con la ’Realtà virtuale’ composta da otto postazioni e tantissimi giochi per bambini e ragazzi di ogni età. A due passi un gigantesco abete addobbato, alto sei metri, e tanti allestimenti luminosi per ricreare una scintillante atmosfera. Tutte le domeniche dall’8 al 29 dicembre a partire dalle 15, il centro pedonale sarà anche animato dagli spettacoli musicali itineranti della Marching band insieme gli acrobati di Stardust. Le tantissime novità lasceranno spazio anche alla tradizione con il monumentale Presepe di sabbia, realizzato dagli artisti di Arenas Posibles. Grande inaugurazione il 7 dicembre alle 16.30 all’altezza dei bagni 76 e 77. Spazio anche al mondo digitale sul palco di via Pascoli con gli incontri e gli show live dei più famosi personaggi del web. Il 15 dicembre sarà il turno di Alberto Tozzi e Sara Esposito, il 22 quello di Arianna Makeup e a chiudere The breakfast club il 29 (tutti ad ingresso gratuito). Gran finale il giorno dell’Epifania quando dal palcoscenico in via Pascoli si esibirà Orietta Berti, per concludere al meglio gli eventi di ’Bim Christmas’.

Un Natale di spettacoli ed eventi, ma anche tanta arte con due esposizioni inedite. All’ex Iat si potrà ammirare ’I colori delle favole’ a cura del maestro Oliviero Bianchi, in mostra dall’8 dicembre al 6 gennaio. Mentre al centro culturale Vittorio Belli verrà inaugurato il concorso ed esposizione ’Dea Igea: un sognatore tra terra e mare’ con opere pittoriche e fotografiche. La premiazione finale avverrà il 6 gennaio alle 17.

