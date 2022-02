Cattolica (Rimini), 12 febbraio 2022 - "Mio figlio sognava di lavorare nel mondo della musica, voleva diventare un grande producer". Il sogno di Nathan Franchini, 19 anni, da Cattolica, si è infranto all’alba di una domenica mattina di novembre, in viale Abruzzi, a Riccione, dopo che l’auto su cui viaggiava insieme ad altri quattro giovani, di ritorno dalla discoteca, è uscita di strada, schiantandosi contro un pino.

Incidente a Riccione, il padre di Nathan: "Siamo distrutti" - La mamma: "Buon viaggio, cuore mio"

Oggi però Nathan vive ancora, grazie a quella che è sempre stata la sua più grande passione: la musica. Si intitola Baby ed è uno dei brani composti, scritti e interpretati dal giovane cattolichino, conosciuto con il nome d’arte di Krusty , nel corso della sua breve carriera. A caricarlo ieri mattina su YouTube e i social network è stato il papà di Nathan, Cristian Franchini, che si è anche occupato di montare il vide che accompagna la canzone. Anche la data scelta per la pubblicazione del video musicale non è causale: ieri, infatti, il figlio avrebbe compiuto vent’anni. Oggi Nathan non c’è più, ma la sua musica continuerà ancora a lungo a scaldare i cuori di tanti suoi coetanei.



"L’11 febbraio normalmente per me sarebbe un giorno di festa – scrive papà Cristian –. Ma da poco è un giorno durissimo. In questo giorni, mio figlio Nathan avrebbe compiuto 20 anni. Ma è morto a 19. O forse no. Forse, con la sua musica, vivrà per sempre. Sognava di fare il producer ed in arte si faceva chiamare Krusty per i suoi piedoni grandi, proprio come il clown Krusty del famoso cartone animato The Simpson . Questa è una sua canzone. E’ bella e tanto orecchiabile".



"Lo ammetto – aggiunge Franchini – io sono di parte... ogni volta che sento la sua voce cantare mi si scioglie letteralmente il cuore e mi si attorcigliano le budella, ma onestamente la trovo davvero bella. E a modo suo, proprio grazie a questa canzone, Nathan vivrà per sempre. La canzone parla della prima delusione d’amore di un giovane uomo. Il video l’ho fatto io in sua memoria, per non perderla mai nel resto della mia vita. Nel video ho cercato di ricalcare i tempi ed il mood della canzone, così come l’ho sentita io". "Spero ti piaccia , figlio mio" si augura papà Cristian. Nel suo messaggio, c’è spazio anche per una dedica, tratta da una canzone degli U2: " Your song saved my life, I sing it to survive ...".



In meno di ventiquattro ore, Baby ha collezionato quasi un migliaio di visualizzazioni su YouTube e centinaia di condivisioni. In tanti hanno voluto condividere un messaggio o una testimonianza nel profilo Facebook di Cristian Franchini. Un modo per ricordare Nathan, nel giorno del suo compleanno.



L’incidente costato la vita al 19enne, che durante l’estate lavorava in cucina al ‘Mura’ di Cattolica, era avvenuto sulle strade di Riccione all’alba del 28 novembre dello scorso anno. La Fiat 500 L su cui a bordo del quale si trovava il ragazzo, seduto sul sedile posteriore insieme a due amiche, stava percorrendo viale Abruzzi, di ritorno dalla discoteca, dove il gruppo aveva trascorso la nottata. La macchina, a un certo punto, forse anche a causa dell’asfalto bagnato, aveva urtato lo spartitraffico, concludendo la sua corsa contro uno degli alberi che fiancheggiano la strada. Uno schianto terribile: quattro delle persone che si trovavano sulla Fiat (due ragazzi e due ragazze, tutti tra i 17 e i 20 anni) erano rimaste ferite in maniera grave. Per Nathan, invece, non c’era stato nulla da fare: la morte per lui era arrivata sul colpo. Una tragedia enorme, che per giorni e giorni aveva lasciato tutti senza parole.