Nato prematuro, ora è in Nazionale: “Sono la prova che ce la si può fare”

San Marino, 18 agosto 2025 – Pesava solo 700 grammi. Ora è diventato un atleta forte e instancabile. Un ’bomberino’ di razza della sua Nazionale. E ci tiene a ringraziare chi, nei primi giorni di vita, lo ha accompagnato verso il suo futuro. Così, il 19enne sammarinese Gabriel Capicchioni decide di prendere carta e penna e scrivere al reparto Tin di Rimini, la Terapia intensiva neonatale dell’ospedale Infermi.

Una lettera piena d’amore, un ringraziamento?

“Senza quei medici, quelle infermiere non sarei qui. Quindi è un ringraziamento, ma non solo”.

Quando hai pensato di pubblicare quelle parole sui social?

“Mi ha suggerito di farlo mia mamma e anche la nonna che con l’Associazione di volontariato ‘La Prima Coccola’ è rimasta sempre in contatto da allora. Non ci ho pensato troppo su e ho scritto la mia storia. E’ una cosa bella”.

La racconta anche a noi?

“Sono nato il 12 maggio 2006 a sole 28 settimane nel reparto di Terapia intensiva neonatale di Rimini. Non volevo proprio più stare nella pancia di mamma. Ero piccolissimo, ma oggi sono sano e forte. Quando sono diventato più grande i miei genitori mi hanno raccontato quei momenti che per loro non sono stati facili. Mia madre non mi ha visto per ore dopo il parto. Inizialmente non la vedevo come una cosa così grande. Oggi ho più consapevolezza e nel tempo ho realizzato la gravità della situazione. In quel reparto dell’ospedale di Rimini ho passato dei mesi”.

C’è più tornato?

“No, ma voglio farlo il prima possibile. Per vedere con i miei occhi e anche per dare speranza a chi sta vivendo oggi quella situazione”.

Una storia fatta di cure e di amore. Una storia, la sua, oggi fatta di sport.

“Ho appena conseguito la maturità linguistica e oggi gioco a calcio. Anche nella Nazionale di San Marino. Il futuro non so cosa mi riserverà, ma una cosa la so bene: senza il reparto Tin di Rimini, io non sarei qui”.

Diceva della voglia di raccontare la sua storia per ringraziare i medici. Ma c’è anche un altro motivo?

“Il più importante forse. Vorrei dare un messaggio a tutti i genitori e familiari che si trovano oggi in quella stanza d’ospedale a guardare i loro piccolini: abbiate fiducia. Io sono la prova che anche i più piccoli, con il giusto amore e le cure giuste, possono diventare forti e crescere. Siete in ottime mani”.

Un messaggio di speranza non banale.

“Se posso essere un buon esempio di come certe difficoltà iniziali si possono superare ne sono felice”.

E il calcio?

“Punto sempre in alto in tutto quello che faccio. Magari proprio perché l’ostacolo più grande l’ho saltato appena nato… La scorsa stagione ho giocato a Rimini nella Primavera. Quest’anno nel campionato di San Marino. Poi c’è la Nazionale che per me è un orgoglio”.

Quel bambino nato prematuro dà un calcio al passato a suon di gol?

“Ci provo. Punto in alto. Quindi, la serie A, Premier League, la Liga. Non mi pongo limiti. In fin dei conti l’ho fatto sin dai primi giorni della mia vita...”.