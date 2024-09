Natura, creatività e cultura . Giardini d’autore: un viaggio nel cuore del centro storico

Si chiude oggi l’edizione autunnale di Giardini d’Autore a Rimini, immersa tra Castel Sismondo e la Piazza dei Sogni. L’evento, un mix di botanica e creatività, ospita vivaisti da tutta Italia e artigiani con proposte uniche. Numerosi i laboratori per gli adulti, come quello dedicato alla coltivazione di Dianthus o il laboratorio olfattivo dell’Ateneo dell’Olfatto, per creare profumi personalizzati. Si va dalla scelta delle piante a come risparmiare

acqua. L’importanza dell’esposizione del terrazzo per la scelta delle piante. Il fattore vento influenza anche sui metodi di coltivazione. Le modalità di annaffiatura in base alle specie coltivate. Ecosostenibilità nella gestione dell’acqua per annaffiature. Non mancano appuntamenti culturali, tra cui la presentazione del libro “Ronzii” di Giovanna Olivieri, dedicato agli impollinatori, e la passeggiata tra le corti malatestiane di Rimini.

Per i più piccoli, il Giardini Kids propone attività come la costruzione di animali del bosco e laboratori sulla vendemmia. Fra le curiosità anche l’iniziativa "Un giardino di suoni... ma che musica maestro", orecchie per sentire e mani per costruire un semplice strumento musicale con i rami degli alberi e materiale riciclato. Da non perdere anche "Gli animali del bosco in autunno", un’entusiasmante avventura creativa dove dar sfogo alla creatività per costruire fantastici animaletti del bosco. Un laboratorio per stimolare la fantasia permettendo di esplorare la bellezza della natura e dell’autunno. Per chiudere la giornata, una degustazione di vini delle cantine più prestigiose presso il Giardini Farm Market, dove saranno presenti eccellenze locali. Giardini d’Autore offre così un’esperienza a tutto tondo tra natura, cultura e gusto.