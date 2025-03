Navette dall’aeroporto Fellini alla stazione

Aeroporto isolato dal resto della città, con pochi bus (nessuno alla sera) e pochi taxi a servizio dei passeggeri. Era stato il sindaco Jamil Sadegholvaad – un mese fa – a porre il problema, in vista dei nuovi voli del ’Fellini’ programmati per quest’anno. Dopo gli incontri tra l’amministrazione, Start Romagna e le compagnie di trasporto private, si è arrivata a una prima soluzione per risolvere il problema più urgente: garantire mezzi pubblici nelle ore serali, visto che la linea 9 (l’unica, al momento, che passa al ’Fellini’) di sera non fa fermate all’aeroporto. Un bel problema, visto che sono parecchi i voli che atterrano dopo le 20, tra cui uno di quelli da Londra, Basilea, Budapest, Palermo, Lussemburgo. Per questo, già da lunedì 31 marzo, sarà attiva una nuova linea bus che collegherà direttamente l’aeroporto con la fermata del Metromare a Miramare e la la stazione ferroviaria. La prima corsa dal ’Fellini’ alle 20,30, poi una ogni ora. L’ultima sarà alle 23,30. I bus faranno due fermate: alla fermata del Metromare in via Cavalieri di Vittorio Veneto e alla stazione. Tre invece le corse dalla stazione al ’Fellini’: la prima alle 21, l’ultima alle 23. Nelle prime due settimane il servizio sarà garantito il lunedì, il giovedì, il sabato. Ma "con l’incremento dei voli serali dei prossimi mesi aumenteranno le corse dei bus, anche negli altri giorni della settimana", spiegano da Palazzo Garampi.

Il potenziamento dei bus "è un servizio aggiuntivo, concordato con Start Romagna, che va nella direzione di aumentare i collegamenti dell’aeroporto, mettendolo in connessione con il Metromare e la stazione ferroviaria", sottolinea il Comune in una nota. Per Palazzo Garampi "favorire la migliore accoglienza dei passeggeri al loro arrivo è un tema fondamentale" e – aggiungiamo noi – per tanti, troppi anni trascurato. Risolto il problema delle corse serali, si sta valutando anche un potenziamento durante il giorno. Ma il Comune non si fermerà ai bus: sta dialogando anche con la cooperativa taxi, per aumentare il numero di corse per i passeggeri.