Navigando in un ’Mare di libri’ tra spettacoli, presentazioni e ospiti

Si è aperta ieri con il saluto del sindacoJamil Sadegholvaad e alla presenza dell’ex magistrato Gherardo Colombo e dell’autore Daniele Aristarco, la 16esima edizione di Mare di libri, l’unico festival in Italia dedicato alla letteratura per adolescenti. Un appuntamento annuale per tutti i ragazzi che amano i libri e la lettura. Tre giorni di proiezioni, letture, laboratori e spettacoli. Gli eventi in programma si svolgono nei luoghi più importanti del centro storico. Dal Teatro Galli alla biblioteca passando per il Museo della Città. La giornata di ieri si è chiusa con lo spettacolo al Teatro degli Atti dedicato a Don Milani portato in scena da Luigi D’Elia e Francesco Niccolini. Anche il programma di oggi è decisamente ricco. Già dal mattino. Alle 10, sempre al Teatro degli Atti, è previsto l’incontro con la divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti e in serata la giornata si chiuderà con lo spettacolo L’irriducibile Calvino, con Alessia Canducci e Alfonso Cuccurullo, interventi musicali a cura di Federico Squassabia.