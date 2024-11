Nazionale Under 16. Convocato Ruggeri

C’è l’azzurro che chiama e Mattia Ruggeri risponde presente. Il golden boy del vivaio biancorosso è stato chiamato in Nazionale Under 16 per l’Iscar International Tournament, appuntamento clou di basket a livello giovanile. Si gioca a Iscar, in Spagna, dal 5 all’8 dicembre. Ruggeri e gli altri convocati si troveranno per il raduno il 30 novembre a Granozzo con Monticello, piccolo paese in provincia di Novara. La squadra resterà lì fino al 3 dicembre, poi si sposterà in Spagna per le gare. Giovedì 5, alle 18, sfida al Castilla y Leon, mentre due giorni dopo, alla stessa ora, l’avversario sarà la Grecia. Nel pomeriggio dell’8 è in programma la terza partita, con l’avversario da definire in base ai risultati del torneo. Il ritorno in Italia è previsto il 9 dicembre. Per Ruggeri, classe 2009, un altro step importante di crescita. Il ragazzo, cresciuto nell’Ibr e ora in forza agli Angels nel campionato Under 17 Eccellenza, rimane al primo posto tra i giocatori italiani del 2009 secondo la classifica di Italhoop.