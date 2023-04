’Ndrangheta in Riviera La cosca gestiva un bar in provincia Scatta la confisca

I tentacoli della ’ndrangheta avevano avviluppato anche la Riviera. Portando alla costituzione di una società, con sede e uffici siti a Bellariva, che in passato si era occupata della gestione di pubblici esercizi, incluso un bardi Riccione. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la società sarebbe stata riconducibile a persone legate in qualche modo alla cosca Grande Aracri di Cutro, capace di dare vita ad un vero e proprio impero tra nord e centro Italia fondato su affari tutt’altro che puliti. La società faceva parte del patrimonio – per un valore complessivo di 55 milioni di euro – definitivamente confiscato dalla Guardia di Finanza del comando provinciale di Cremona, che ha dato esecuzione ad un provvedimento adottato dalla Corte d’Appello di Bologna e confermato in via definitiva dalla Cassazione.

La confisca del cento per cento delle quote societarie dell’azienda, in precedenza già sottoposte a sequestro, è stata eseguita con il supporto dei finanzieri del Gruppo di Rimini. Tutto è partito nel 2012 dall’operazione Demetra – poi confluita nella maxi-inchiesta Aemilia, diretta dalla Direzione antimafia di Bologna – durante la quale era stato arrestato per usura un piccolo imprenditore calabrese da molti anni residente in provincia di Piacenza. L’uomo, in particolare, aveva ’aiutato‘ un altro imprenditore di Cremona con un prestito, applicando un tasso di interesse del 210% annuo per la restituzione della somma. I successivi approfondimenti investigativi e le analisi dei flussi finanziari, hanno poi scoperchiato un più ampio contesto di episodi delittuosi commessi ai danni di aziende emiliane. Altri soggetti di origine calabrese, titolari di imprese con elevati fatturati, avevano ideato un complicato sistema di fatture per operazioni inesistenti (utilizzando società ’cartiere’, intestate a prestanome) il cui scopo era quello di frodare il fisco. In questo modo veniva creata una enorme massa di liquidità monetaria in nero da impiegare, tra l’altro, nella concessione di prestiti alle aziende emiliane in difficoltà per assumerne poi il controllo.

Il blitz ha permesso alle Fiamme Gialle di apporre i sigilli a 16 società (inclusa quella riminese), 179 immobili sparsi tra le province di Bologna, Modena, Mantova, Parma, Reggio-Emilia, Verona e Crotone, 31 auto, due moto e oltre 40 conti correnti. Nel gennaio del 2015 la maxi operazione Aemilia aveva permesso di smantellare le le fittissime ramificazioni della ‘ndrangheta nelle province di Reggio-Emilia, Modena, Parmae Piacenza. Tra i 224 indagati, c’erano anche Francesco e Michele Bolognino, ai quali secondo gli inquirenti sarebbe stata riconducibile la società con sede a Bellariva oggetto di confisca da parte delle Fiamme Gialle, così come due attività, un bar e una pasticceria (le attuali gestioni risultano totalmente estranee alla vicenda e non sono minimamente coinvolte nelle vicende processuali). In Appello, Michele era stato condannato a 21 anni e 3 mesi: pena scesa a 20 anni e dieci mesi in Cassazione. Confermata invece la pena di 2 anni e 8 mesi a carico del fratello Francesco.

Lorenzo Muccioli