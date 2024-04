"Necessari i parcheggi ai caselli"

"Necessari e urgenti i parcheggi per auto ai caselli autostradali di Rimini Nord e Sud". Lo chiede a gran voce Gioenzo Renzi, capogruppo consigliare di Fratelli d’Italia. "Al casello di Rimini Sud, l’unica possibilità di parcheggio per le auto, rimane l’area adiacente la sede di Hera, quasi sempre completamente occupata dalle auto dei dipendenti; mentre a Rimini Nord le auto sono parcheggiate in modo precario e pericoloso lungo i margini sterrati della stretta via Orsoleto. La precedente interrogazione di due anni orsono, con cui chiedevo all’amministrazione comunale, di promuovere un accordo con i proprietari dei vasti terreni circostanti, per reperire l’area e realizzare i parcheggi, non ha avuto alcun seguito.

Pertanto, nel consiglio comunale di martedì scorso, ho chiesto la necessaria e urgente realizzazione di un parcheggio per autoveicoli ai Caselli autostradali, al fine di dare risposte alle esigenze dei viaggiatori".