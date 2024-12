"Necessario fare chiarezza"

Secondo Andrea Pesaresi i monopattini elettrici sono un mezzo che agevola molto gli spostamenti e lo snellimento del traffico cittadino. "Allo stesso tempo però possono essere fonte di intralcio tenendo conto che vengono utilizzati per la maggior parte da ragazzini che non conoscono bene le regole della strada – spiega il riminese –. A Rimini poi il problema si accentua in estate quando il traffico si sviluppa soprattutto nella zona mare. L’introduzione di nuove regole come il casco, l’assicurazione e la targa da un lato possono essere una cosa positiva, ma dall’altro disincentivano l’uso facile e veloce dei monopattini, una delle sue caratteristiche. Occorrerà vedere come si evolverà la situazione e soprattutto come si utilizzerà con queste nuove regole".