Necrofori accusati di favorire l’agenzia funebre: tutti assolti

Tre a processo, a vario titolo, per abuso di ufficio e corruzione in concorso, e tre assoluzioni. È questo il punto di arrivo dopo anni dell’inchiesta condotta dal nucleo operativo della compagnia di Riccione su presunti favoritismi da parte di due necrofori dell’ospedale Ceccarini di Riccione nei confronti di un amico delle pompe funebri. I tre protagonisti della vicenda: un 52enne riccionese titolare dell’agenzia di funebre e i due necrofori, un 54enne e un 72enne difesi rispettivamente dagli avvocati Piero Venturi, Catia Gerboni e Stefano Caroli, sono stati assolti dalle accuse di corruzione in concorso e abuso d’ufficio perché il fatto non sussiste e perché il fatto non costituisce reato, quando invece nei loro confronti la Procura aveva chiesto 4 anni e 6 mesi per il reato di corruzione in concorso. Assoluzione richiesta anche dal pm invece per quanto riguarda l’abuso d’ufficio.

Questo accadeva ieri nelle aule del Tribunale, riunito in seduta collegiale, mentre venivano rivangati fatti addebitati ai tre imputati e risalenti dunque al 2018, quando venne svelato il presunto ’giro di cadaveri’ per cui, stando alle accuse cadute in aula nei confronti dei tre, i necrofori – e perciò dipendenti Ausl – avrebbero ’passato’ i morti all’amico delle pompe funerbri nell’intento di farlo ’arrivare per primo’ in modo da prendere in carico i funerali degli scomparsi. In cambio, stando alle indagini, i necrofori avrebbero ricevuto dall’agenzia funebre denaro nonché alcuni favori, compresi piatti di cappelletti fatti in casa.

L’indagine in quel caso era partita da un esposto denuncia, presentato nel 2017, dal titolare di un’altra agenzia di pompe funebri cittadina (costituitosi poi parte civile nel procedimento in tribunale). In questa denuncia veniva raccontato come grazie alla collaborazione dei necrofori del Ceccarini, l’agenzia concorrente sarebbe riuscita ad accaparrarsi la maggior parte dei funerali in città. Nel corso delle indagini i carabinieri tramite intercettazioni e video avrebbero poi documentato la vicinanza tra il titolar dell’agenzia e i necrofori, dove erano stati immortalati scambi di vestiti, a volte soldi, ma anche la promessa di cappelletti appena fatti a un prezzo di favore. Tuttavia, quanto riassunto nell’inchiesta a carico dei tre non è stato ritenuto dal collegio tale da poter portare a una condanna per gli imputati per corruzione in concorso e abuso d’ufficio, nei confronti dei quali, appunto, sono infine decadute tutte le accuse.