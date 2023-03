Necrologio per il cipresso abbattuto sulla Ss9 Italia nostra attacca: "La pianta andava salvata"

Non si placano a Santarcangelo le proteste per il cipresso abbattuto sulla via Emilia per far posto alla nuova pista ciclabile. Dopo l’attacco dei residenti e del Wwf anche Italia nostra tuona contro il Comune, con un ironico necrologio. "È prematuramente venuto a mancare – scrive Massimo Bottini di Italia nostra – il cipresso sulla via Emilia: dopo una lunga vita svolta a caratterizzare un paesaggio altrimenti anonimo, è stato abbattuto". Caduto "in nome di una visione settoriale di mobilità sostenibile: la pista ciclabile che si dovrà realizzare in quel tratto di strada. Invece di cercare una soluzione che inglobasse la pianta nella ciclabile il Comune ha preferito abbatterla. E non basteranno i nuovo alberi promessi come compensazione".

Non si fa attendere la replica del Comune: "Come già spiegato nei giorni scorsi, prima di procedere un agronomo è stato incaricato di verificare le condizioni dell’albero. Se il cipresso fosse stato in salute, il tracciato della nuova ciclopedonale lo avrebbe aggirato senza necessità di abbatterlo. Ma l’albero si trovava in uno stato di salute precario, dovuto anche alle condizioni ambientali non favorevoli. Si è reso necessario abbatterlo, per ragioni di sicurezza: così ci ha consigliato l’agronomo, a prescindere dalla nuova pista ciclabile".