Negato impianto fotovoltaico a Santarcangelo: azienda agricola mette in campo gli avvocati

Battaglia legale per poter montare l’impianto fotovoltaico. Un contenzioso che rischia di finire davanti al Tar, quello tra una delle società del gruppo Pollarini, colosso avicolo con sede a Longiano, e l’Unione dei comuni della Valmarecchia.

Nei mesi scorsi l’azienda agricola del Poggio, una delle realtà del gruppo Pollarini, ha avanzato la richiesta di montare un impianto fotovoltaico a Santarcangelo nella zona della Giola, in via Bagnolo. Ma dallo sportello unico alle attività produttive dell’Unione Valmarecchia (l’ente sovracomunale ha la competenza diretta su vari servizi) è arrivato il ’no’. Dopo la prima bocciatura l’azienda agricola ha depositato varie osservazioni contestando il diniego. Ma dall’ente è arrivato un’altra bocciatura. A quel punto i legali della società del gruppo Pollarini hanno presentato una nuova documentazione, con la quale chiedono all’ente di annullare in autotutela il provvedimento di diniego e preannunciano il ricorso al Tar.

Da qui la decisione dell’Unione Valmarecchia di affidarsi da subito a un legale, anche in vista di una possibile causa. L’incarico è stato dato all’avvocato Patrizia Mussoni (del foro di Rimini). Un incarico per il quale sono stati stanziati 1.500 euro di compenso.