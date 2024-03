Negli alberghi resta l’incognita personale

Il problema non è risolto. Anzi: la difficoltà nel reperire personale è il più grande punto interrogativo per gli albergatori riminesi in vista della prossima stagione estiva. Ad affrontare il tema, a margine della presentazione dei dati della piattaforma Hbenchmark, è la presidente di Federalberghi Patrizia Rinaldis. Che fa una premessa. "Si tratta – dice – di un problema economico che coinvolge tutti e in tutta Italia. Nel nostro settore si lavora troppo? Non è così. E comunque penso che si debba uscire dalla logica del quanto si lavora. La questione è più complessa".

Si parte dalla Pasqua alle porte e in questo caso "non ci saranno problemi ad allestire gli organici". Guardando più avanti, all’estate, le preoccupazioni invece restano.

Tanti i nodi da risolvere a partire dall’impossibilità di assumere come apprendisti minorenni che vengono dai licei, su cui si è mosso, spinto anche dalla stessa associazione degli albergatori, il Partito democratico in Regione. "Non c’è differenza tra liceo e istituto professionale – argomenta Rinaldis – le opportunità devono essere uguali per tutti, non ci deve essere distinzione". Senza dimenticare che il lavoro stagionale "può aprire orizzonti anche sulla futura professione". Ma si tratta appunto di "un problema italiano".

Ci sono poi "le difficoltà a mettere insieme il mondo del lavoro, domanda e offerta". Insomma "mancano le figure". E questa situazione, ribadisce, "non si risolve con il ‘si lavora troppo’. Ci sono forme che vanno incontro alle esigenze, ma la verità è che il lavoro stagionale non è più appetibile. Per vari fattori, ma non perché è faticoso, dato che non troviamo una segretaria per quattro ore". E ancora: "La qualità del tempo – osserva Rinaldis – oggi ha un valore maggiore e anche i contratti non aiutano con due part time che costano più di un tempo pieno".