Negli asili comunali priorità ai figli di precari e vittime di violenza

Ben 1.707 posti nelle scuole d’infanzia e nidi comunali: da mercoledì (fino al 24 febbraio) si aprono le domande di iscrizione per il prossimo anno, con nuovi e più equi criteri. Lo annuncia l’amministrazione comunale, indicando le novità in tema di accesso, "adatti a leggere i bisogni e le caratteristiche delle famiglie di oggi". Canali prioritari, tra l’altro, per "vittime di violenza di genere inserite in un percorso certificato di protezione e reinserimento, genitori con forte invalidità oppure in ricerca attiva del lavoro". Sono le principali categorie a cui, attraverso l’affidamento di un maggior punteggio rispetto gli anni precedenti, il Comune ha dato maggior sostegno nei criteri di accesso, "favorendo un maggiore equilibrio tra chi lavora a tempo pieno, i precari e quelli che, pur non lavorando, hanno iniziato un percorso di ricerca attiva attraverso le reti formali delle agenzie per il lavoro".

Per quanto riguarda i 1.707 posti offerti nelle scuole di infanzia comunali (sezioni piccoli, medi, grandi) e nidi comunali (sezioni lattanti, piccolissimi, piccoli, medi, grandi) 1.217 sono nelle materne comunali e 490 nei nidi, sempre comunali. Possono presentare la domanda di iscrizione per le scuole d’infanzia i genitori dei tutti i bambini nati dall’1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, residenti e non nel comune di Rimini, mentre per gli asili nido comunali possono fare la richiesta i genitori dei bambini nati dall’1 gennaio 2021 al 30 giugno 2023 residenti nel comune di Rimini. Per i nidi possono presentare domanda le famiglie non residenti solo se almeno uno dei genitori lavora a Rimini: la domanda sarà collocata in fondo alla graduatoria.