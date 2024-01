Negli spazi del centro Belli nasce l’ambulatorio sociale

Bellaria Igea Marina non lascerà indietro nessuno. È questo il segnale che si percepisce dall’arrivo del nuovo abulatorio sociale a rilevanza sanitaria. Uno strumento prezioso che si occuperà di tutte le persone più fragili su vari campi. Il progetto si svolgerà negli spazi del centro culturale Vittorio Belli, in via Ovidio 99 a Igea Marina e sarà completamente gratuito per chi ne usufruirà. Si potrà accedere alla struttura fino a maggio nelle giornate del martedì e del giovedì dalle 9 alle 11. In campo ci sarà il personale specializzato volontario, composto da un’equipe di medici, infermieri e Oss, che si occuperà della misurazione dei parametri vitali ma non solo.

Il team sarà infatti a completa disposizione per ascoltare ogni richiesta o necessità proveniente dall’utenza. L’idea di fondo è infatti quella di creare un rapporto di fiducia, con l’unico obiettivo di migliorare se possibile la condizione della persona che si reca in struttura. Si cercherà di lavorare in rete, mettendo a disposizione del paziente, tutti gli strumenti per poter fronteggiare le difficoltà, sia che queste siano passeggere o di natura più duratura. Una vera e propria operazione di welfare che fa parte del pacchetto di servizi ‘Captare segnali di fragilità’.

"Un progetto – osserva il sindaco Filippo Giorgetti – a cui abbiamo lavorato tanto, per portarlo nel cuore di Igea Marina. La location è perfetta, si tratta di un luogo ideale per attività che riguardano l’ambito sanitario. Un luogo in precedenza attivo solo per tre mesi all’anno con la guardia medica e in cui ora trova spazio un servizio di prossimità e di vicinato, molto attento agli anziani e alle persone fragili. Così si mettono insieme la sussidarietà verticale, con l’impegno di Comune e Ausl, e quella orizzontale perché il servizio viene gestito da tante realtà che si occupano di volontariato a partire da Anteas".

Aldo Di Tommaso