Negli ultimi tre mesi accese in città altre 30 telecamere

Trenta telecamere di ultima generazione installate in tre mesi, il grosso al Parco del mare sud (due al parco Pertini di Rivazzurra). Entro metà di quest’anno entreranno in funzione 70 occhi elettronici, 25 lungo il Parco del Mare nord, da Torre Pedrera a Rivabella. Entro fine anno la rete conterà altre 70 telecamere, segnala il Comune. La previsione è raddopiarne il numero nel 2024, rispetto alle 178 iniziali. Ovvero arrivare quasi a quota 400. "L’obiettivo – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli – è quello di coordinarsi con la programmazione dei lavori pubblici e andare a dotare le varie zone della città di uno strumento a disposizione delle forze dell’ordine, in grado di essere un deterrente e un supporto importante sia a tutela della sicurezza urbana sia a protezione del bene pubblico".