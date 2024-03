"Negozi chiusi per il caro-affitti"

"A Bellaria Igea Marina continuano a chiudere negozi, tante vetrine del centro sono piene di insegne affittasi o vendesi. Il nostro comune non può continuare ad affidarsi alle regole di mercato. I commercianti della città non vanno lasciati soli". A parlare è Gabriele Bucci della lista civica, che lancia l’allarme per le vetrine al buio nell’Isola dei platani e non solo. "Serve un piano di sviluppo e salvaguardia della rete commerciale – è l’appello di Bucci – e di un programma di interventi mirati. Abbiamo bisogno anche di un nuovo regolamento sul decoro, di incentivi finanziari e agevolazioni fiscali a favore delle imprese, di maggiori eventi e azioni per la promozione". "Secondo le varie analisi di settore – continua il consigliere – il commercio nei centri storici si sta modificando. Sulla base delle tendenze di mercato, si deve costruire una strategia di interventi che assicuri un contesto favorevole al prosperare di attività, dai negozi all’artigianato, dagli uffici ai servizi pubblici, dai luoghi di spettacolo a quelli di socializzazione".

Secondo Bucci "i lavori di riqualificazione che si stanno facendo a Bellaria non possono essere concepiti soltanto come arredi, vanno pensati anche in termini di urbanistica commerciale. Ogni area va resa funzionale". E conclude: "Serve subito un’alleanza fra amministrazione e imprese per intervenire a contrasto del caro-affitti. Il Comune di Bellaria potrebbe anche acquistare alcuni immobili in centro per realizzare al loro interno attività, musei diffusi. Se abbiamo le casse piene grazie al Pnrr e altri fondi statali o regionali, dobbiamo investire su immobili storici tuttora chiusi, come il Pjazza o il dismesso cinema Apollo".