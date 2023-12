Negozi contro la violenza di genere. Nuove vetrine si colorano di rosso

Sempre più commercianti aderiscono alla campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne a Cattolica. La sindaca Franca Foronchi e l’assessora alle Pari Opportunità Claudia Gabellini hanno ricevuto alcune operatori e operatrici a Palazzo Mancini, tutti coloro che hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione "Qui la violenza non entra", realizzata dall’associazione MondoDonna onlus, gestore dei centri antiviolenza del distretto Sud "Chiama ChiAma". Gli esercenti cattolichini non hanno solo esposto il kit contro la violenza fornito dal Cav, ma hanno anche allestito con grande cura le proprie vetrine, inserendo elementi di colore rosso come scarpe, vestiti, addobbi natalizi, arredi. "Alla radice della violenza, c’è una questione sociale di educazione – dice la sindaca Franca Foronchi – è il tema del momento: l’educazione sentimentale a scuola. Ma non basta fare un’ora di educazione sentimentale per pensare di risolvere il problema. L’educazione è un concetto più ampio". Poi l’assessore Claudia Gabellini: "Il nostro Comune è stato precursore di un’iniziativa che sta prendendo sempre più piede in tanti Comuni della Romagna. Sempre più negozi chiedono di esporre il bollino per far parte di questa grande mobilitazione sociale che dice no alla violenza contro le donne".

lu.pi.