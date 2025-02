Negozi da sprofondo rosso: "Incassi in calo, servono aiuti"

Le vendite dei negozi sono andate male anche nel periodo natalizio. A dirlo è Fabrizio Vagnini, presidente provinciale di Confesercenti. "È urgente invertire la tendenza". Questo dopo che, rileva l’associazione, nel 2024 per ogni 3 negozi che hanno chiuso definitivamente, solo 1 ha aperto. Un trend allarmante che minaccia la vivibilità e la sicurezza delle città e mette in crisi il commercio di prossimità. A rendere ancora più preoccupante il quadro, il dato negativo delle vendite natalizie. Secondo la categoria, nel mese di dicembre si è registrato un calo in valore di -1,5% rispetto allo stesso mese del 2023, e una flessione di -0,4% sull’intero anno. Per Confesercenti la ripresa delle vendite di fine anno ha escluso le piccole superfici, lasciando i negozi di vicinato in una situazione di crescente difficoltà.

"Per invertire urgentemente questa tendenza - dice Fabrizio Vagnini, presidente provinciale - servono interventi mirati a sostegno delle imprese di vicinato e politiche di rigenerazione urbana. Proponiamo l’introduzione di un regime fiscale agevolato per i servizi di base nei comuni più colpiti dalla desertificazione commerciale. Istituire inoltre un Fondo per la rigenerazione urbana, finanziato in parte dai contributi per la rottamazione delle licenze commerciali e in parte da una addizionale web, un’imposta nazionale sulle vendite effettuate dai grandi operatori internazionali dell’e-commerce. Con un’aliquota dell’1% applicata al fatturato di queste aziende, si potrebbero raccogliere circa 400 milioni di euro, da destinare a iniziative di sostegno al commercio locale. Confesercenti ribadisce l’urgenza di affrontare il problema con misure concrete: il declino del commercio di prossimità non è solo una questione economica, ma una sfida che riguarda l’intera società".