Negozi e locali uniti con ’Vivilla’: "Rilanceremo il commercio in paese"

Nasce Vivilla, l’associazione per il rilancio delle attività di Villa Verucchio. Martedì davanti al notaio Stefano Ripa le firme dei primi iscritti all’associazione, composta da titolari di negozi e pubblici esercizi. L’obiettivo: sostenere il commercio, il turismo, lo sport. "Vogliamo far riemergere il potenziale che ha questo paese, che spesso resta troppo nascosto – spiega Fabio Fraternali (nella foto al centro), consulente dell’associazione e candidato sindaco di Verucchio che vorremmo alle ultime elezioni – Eventi e feste, iniziative dedicate alla moda, appuntamenti con la storia e l’archeologia, manifestazioni sportive, enogastronomia: Vivilla si propone di mettere in campo tutto ciò che si può fare per attrarre persone a Villa e nel capoluogo". I primi iscritti a Vivilla sono già 25, ma la campagna per associarsi è appena iniziata: tutti sono convinti che la compagine presto si allargherà. Si possono iscrivere a Vivilla aziende, società sportive e semplici cittadini: viene chiesta una quota associativa di poche decine di euro: La prossima settimana è previsto il primo consiglio. L’associazione vuole organizzare eventi e anche mettere a sistema progetti con altre realtà della Valmarecchia. Come "pensare a iniziative caratteristiche per i vari territori, formulare un calendario per non pestarsi i piedi gli uni con gli altri", rilancia Fraternali. Il primo interlocutore di Vivilla sarà il Comune. È possibile una collaborazione da subito e in vista del Natale. L’ambizione dei soci è programmare già nel 2025 un rilancio in grande stile del paese.

m.c.