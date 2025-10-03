Negozi, guerra sui dati: "La qualità si abbassa"

Partenza lanciata per il cantiere di viale Ceccarini, ma se i commercianti del ‘salotto’ tirano un sospiro di sollievo, i problemi restano, come anche le frizioni con l’amministrazione Angelini. Per Alfredo Rastelli, presidente di Confcommercio, i conti non tornano. Il riferimento va al report del municipio sull’andamento del commercio in città negli ultimi 10 anni, dal quale risulta che sono maggiori le aperture delle chiusure. "Leggiamo con stupore i dati sul commercio al dettaglio che il Comune di Riccione ha reso noti in vista della presentazione al G20 Spiagge che si terrà al Palazzo del Turismo - premette Rastelli -. I dati ci lasciano sinceramente sorpresi. Certo, sulla carta il saldo è positivo e questo non può che far piacere, ma ci chiediamo come si concilia con le difficoltà quotidiane che i nostri associati ci segnalano: affitti elevati,stagionalità sempre più marcata, burocrazia pesante e consumi che non crescono nella stessa misura". C’è un elemento che secondo il presidente non emerge dai numeri, ed è la qualità del commercio che si sta abbassando. "Viene spontaneo domandarsi se queste nuove aperture corrispondano davvero a imprese solide e durature o se non rischino, invece, di trasformarsi in un turnover continuo che poco ha a che fare con la stabilità del tessuto commerciale. Parlare di vitalità va bene, ma la vera sfida rimane garantire sostenibilità e continuità alle attività esistenti, non solo inaugurare nuove insegne". Ed è sempre l’associazione a presentare il dato di Uniocamere che a fine 2024 vedeva in città 629 attività al dettaglio, di cui 108 straniere. "I subentri, salvo rare eccezioni, abbassano l’asticella della qualità dei prodotti. Gli Hub urbani possono diventare una leva eccezionale per lo sviluppo, ma su questo dobbiamo lavorare insieme". Intanto in viale Ceccarini, in pochi giorni è già stata rimossa la vecchia pavimentazione.

a.ol.