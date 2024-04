"Negozi usati come case, servono regole"

Circa il 40 per cento delle attività commerciali della zona turistica di Riccione, dall’Alba all’Abissinia, incluso Riccione Paese, non si addice allo shopping di qualità richiesto da una città che è vissuta e tuttora vive anche di questo. Lo dice la capillare ricerca condotta dal noto consulente aziendale per la piccola e media impresa, Fabio De Ponti (in foto) che, lunedì 8 alle 14,30 al Palazzo del Turismo, con altri esperti e responsabili delle categorie economiche parteciperà al convegno su "Commercio: un’economia in trasformazione", fortemente voluto dalla sindaca Daniela Angelini.

Per l’occasione le associazioni presenteranno un documento unitario, mentre De Ponti illustrerà nei dettagli l’indagine svolta. Fungerà da volano per l’ormai improcrastinabile stesura di un regolamento comunale sul commercio, già varato anche dai comuni di Pesaro e Bellaria per tutelare i centri commerciali dall’invasione di bazar, kebab, sottomarche e cianfrusaglie. "Lo studio che presenterò ha interessato 1.074 unità espositive di tutta la zona a mare sotto la ferrovia, compreso il centro storico – spiega De Ponti –. Di queste il 39 per cento è rappresentato da tipologie incoerenti con gli assi pedonali e come qualità di negozi e pubblici esercizi. Lo scopo è quello di arrivare a un regolamento urbano".

L’indagine non mancherà di riservare delle sorprese, intanto si parla di situazioni paradossali da sanare, come quelle di alcune attività che fungono anche da abitazioni. Per risalire la china ora serve unità d’intenti soprattutto tra le categorie, che in vista del convegno, giovedì scorso si sono riunite con l’amministrazione per fare un primo punto sulla situazione. "Il commercio è in continua evoluzione – osserva infatti la prima cittadina –, è giunto il momento di capire appieno in quale direzione stia andando a Riccione per cercare di orientarne lo sviluppo. Lo shopping rappresenta un enorme valore aggiunto per la nostra destinazione turistica. Negli ultimi anni però sono emersi diversi limiti come la presenza di un’offerta non sempre adeguata alle aspettative di chi sceglie Riccione per gli acquisti o un numero troppo elevato di negozi sfitti. Sono tanti i temi che vale la pena di approfondire e lo faremo con gli esperti, i rappresentanti delle categorie economiche e gli operatori che ringrazio per la collaborazione".

Il dibattito sarà aperto da De Ponti, che focalizzerà l’intervento su "Una sfida: quale grado di attrattività turistica presente e futura", e da Pio Parma, responsabile dello scenario turismo e cultura per "The European House – Ambrosetti" che parlerà de "le grandi direttrici trasformative che impattano sul turismo e sui territori". Si chiuderà con le riflessioni dell’Angelini.