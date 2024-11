Negozianti accontentati: il centro sarà blindato solo dopo le feste

Il progetto per blindare il centro può attendere. "Su richiesta dei commercianti, l’amministrazione comunale posticipa i lavori per la posa dei Pilomat nell’area del centro a dopo le festività". Ieri erano attesi gli operai per cominciare a scavare e posizionare le attrezzature necessarie per attivare le colonnine che si alzano e si abbassano, gestendo gli accessi nei due archi identificati nell’area centrale. Ed invece tutti fermi perché i commercianti, spiegano dal municipio, hanno preferito posticipare i lavori al termine delle festività natalizie, garantendo un Natale più sereno ai visitatori della città. Bisognerà attendere l’inizio del novo anno per vedere gli operai al lavoro. Una volta installati, i Pilomat permetteranno l’accesso ai residenti autorizzati, ai mezzi di soccorso e alle forze dell’ordine tramite codici, telecomandi o sistemi automatizzati. Durante la fascia oraria dedicata al carico e scarico, dunque al mattino, i dissuasori saranno abbassati, ma le telecamere di controllo resteranno attive per sanzionare eventuali infrazioni. Le colonnine saranno posizionate in due varchi, un’entrata e un’uscita dalla zona del centro: in viale Gramsci e in viale Virgilio. Gli altri accessi saranno ‘blindati’ con fioriere. Si tratta dei varchi di piazzale Ceccarini (tra palazzo del Turismo e palazzo dei Congressi); viale Dante angolo viale Ariosto; viale Dante angolo viale Dei Giardini; viale Nievo angolo viale Latini; viale Corridoni (lato piazza XXV Aprile); viale Catullo all’arrivo in viale Ceccarini; viale Latini vicino al condominio Il Faro; viale Milano angolo viale Ceccarini.

a. ol.