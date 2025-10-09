Negozianti nel mirino: "Siamo stanchi di subire"

Dopo l’ennesima notte di spaccate nelle gioiellerie riminesi, la misura è colma. A dirlo apertamente è Onelio Banchetti, presidente di Federpreziosi-Confcommercio della provincia di Rimini, che senza giri di parole racconta lo stato d’animo di un intero settore arrivato allo stremo. Due nuove spaccate nella stessa notte, ancora gioiellerie colpite, ancora paura, ancora danni. È l’ennesimo capitolo di una lunga serie che non sembra volersi fermare" dice con amarezza Onelio Banchetti. Il 25 agosto anche la sua gioielleria, in via Michele Rosa in centro storico a Rimini, era stata assaltata a colpi di mazza. "Purtroppo siamo sempre qui, sui giornali, come protagonisti di fatti criminosi. Siamo qui a dare solidarietà ai colleghi, ma soprattutto siamo qui ad aspettare soluzioni. Quello che possiamo, da parte nostra, lo facciamo dotandoci di videosorveglianza e sistemi anti rapina, ma non possiamo fare nulla da soli. Troppi gli episodi che si susseguono: dobbiamo aspettare qualcosa di più grave? Per la legge dei grandi numeri rischia di non tardare. Ci serve aiuto dalle istituzioni, dalle forze dell’ordine, dalla polizia locale. Non possiamo più andare avanti così". Nonostante gli sforzi e gli investimenti dei commercianti, il rischio continua a essere altissimo. "Abbiamo aderito ai protocolli di videosorveglianza integrata previsti dal ministero dell’Interno e a livello locale dalla Prefettura di Rimini, mettendo a disposizione immagini di qualità che possono rivelarsi decisive nelle indagini – aggiunge Banchetti –. Ma questo non basta se il territorio resta scoperto nelle ore più critiche. Serve una presenza più capillare, più deterrenza, più controlli reali nelle ore notturne. Sappiamo l’impegno delle forze dell’ordine, capiamo i problemi di organico, ma non possiamo più continuare così".

Le sue parole danno voce a un malessere crescente, che non è fatto solo di conti economici, ma soprattutto di tensione emotiva e senso di fragilità. "Ogni volta che accade un episodio come questo, non è solo un furto: è un colpo al cuore di chi lavora con sacrificio ogni giorno. È la sensazione di non essere protetti, di essere lasciati soli. Noi non chiediamo l’impossibile, chiediamo solo di poter lavorare in sicurezza. Le nostre città – conclude Banchetti – non possono abituarsi a queste notizie. La sicurezza non è un privilegio, è un diritto. Chiediamo alle istituzioni di intervenire ora, con decisione e concretezza".