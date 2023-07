Negozianti sempre più esasperati "I nostri clienti hanno paura"

Shopping con la paura di avere un ladro al fianco, il modus operandi è sempre lo stesso. Il borseggiatore segue l’ignaro cliente nei negozi affollati del centro storico e, frugando nello zaino o nella borsa del malcapitato, estrae il portafoglio. A segnalarlo sono numerosi negozianti del Corso d’Augusto, che confermano una tendenza criminale anche sugli autobus che fanno la spola da Rimini a Riccione. E se un commesso di H&M, si lascia scappare solo un timido "registriamo furti quotidianamente", ci sarebbero conferme che la settimana scorsa nel negozio a una signora le è stato sfilato il portafoglio dallo zaino. Furti anche alla profumeria Douglas. A dirlo sono Alessandra e Carmela, che raccontano di persone "insospettabili" capaci di rubare merce dagli scaffali. Identikit del ladro? "Si tratta di ragazzine o normalissime signore" spiega Alessandra alla quale, fra l’altro, è stata rubata la bicicletta sotto i portici. Matteo è responsabile del Flying Tiger e dipinge nello sconforto una tendenza criminale che si acuisce "soprattutto il sabato e la domenica". "Mettono le mani negli zaini dei clienti e rubano in questo modo tutto l’anno. Il cliente di solito se ne accorge dopo che è uscito. Rubano anche la merce". L’identikit del borseggiatore non cambia di molto: "Sono persone sui 30-35 anni, ma a rubare sono anche ragazzi", sottolinea Matteo dichiarando anche che spesso la domenica "persone alterate" creano disagio in negozio costringendolo anche a chiamare i carabinieri. A confermare più o meno tutto c’è anche Angela, commessa di Benetton: "i ladri – dice – quelli non ce li toglie mai nessuno, troviamo i cartellini tagliati e cercano di rimuovere l’antitaccheggio". Stessa situazione alla libreria Mondadori, dove la settimana scorsa una signora ha segnalato che dopo aver pagato, è uscita e non si è più trovata il portafoglio. "Ogni giorno ci accorgiamo che manca merce ma non abbiamo fatto denunce", spiega la libraia Nicole. Borseggiatori anche nel negozio della catena Tezenis, dove Giorgia, commessa, racconta come almeno a tre persone sia stato sottratto il portafoglio la settimana scorsa. "Rubano portafogli e merce". Nel negozio Dan John in Piazza Tre Martiri, invece, i ladri vanno per fare direttamente razzia di abbigliamento sul tavolo dell’ingresso. A spiegarlo e l’addetta alle vendite Martina. "Qualche settimana fa sono venuti, e ci hanno rubato alcune maglie. Ne hanno presa una per ciascun modello dal tavolo davanti alla porta". Nel negozio sono state installate le telecamere. Nessuno dei negozianti interpellati ha sporto denuncia e – eccetto Dan John – nessuno ha installato telecamere.

Andrea G. Cammarata