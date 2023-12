Rimini: negozio di scarpe ripulito dai ladri, gara di solidarietà per Luca

Rimini, 13 dicembre 2023 – “Luca non molla". E’ il cartello che campeggia fuori dal negozio Snkrs Vault di via Garibaldi, ripulito da cima a fondo l’altra notte da una banda di ladri che ha fatto incetta di sneakers all’ultima moda e capi d’abbigliamento.

Un bottino da quasi 80mila euro e un durissimo colpo per il giovane titolare, il 19enne riminese Luca Mancini. Che per cercare di risollevarsi dalla batosta, dopo aver abbassato la serranda, ha deciso di lanciare su internet una raccolta fondi attraverso il portale gofundme.com.

Luca Mancini (foto Migliorini)

Il negozio, inaugurato il 3 dicembre scorso nel centro storico di Rimini, non era coperto da assicurazione e così, nell’arco di una notte, il giovane si è trovato senza più niente in mano.

Complice forse anche il clima natalizio che si respira in questi giorni, l’iniziativa di Mancini ha innescato una vera e propria gara di solidarietà: nell’arco di ventiquattro ore sono state numerose le donazioni arrivate sia dalla provincia di Rimini che dal resto d’Italia. Ieri sera erano stati già raccolti oltre 4mila euro e la cifra è destinata molto probabilmente a crescere nelle prossime ore.

“In tantissimi si sono offerti di darmi una mano: clienti, appassionati del mondo sneakers e altri rivenditori che sono rimasti colpiti dalla mia storia – racconta il 19enne, che alla sua vicenda ha dedicato anche dei video su Instagram e TikTok, dove è molto attivo –. Non mi aspettavo certamente tutta questa vicinanza e il supporto di così tante persone. Non sarà semplice rimettersi in pista, e al momento non so dire quando e se sarò in grado di riaprire il negozio. Proverò a ripartire mettendo in esposizione alcune delle scarpe da collezione che conservo a casa. Non sarà facile, ma voglio provarci, non posso darla vinta ai ladri" aggiunge.

L’imprenditore ha cominciato la sua avventura nel mondo del ‘reselling’ di sneakers a soli 14 anni. A 18 anni ha aperto la partita Iva e il suo primo negozio, in viale Vespucci: un punto vendita stagionale che gli ha consentito di mettere da parte i risparmi per una seconda inaugurazione, questa volta nel centro storico riminese, andando in controtendenza rispetto all’ecatombe di vetrine registrata negli ultimi anni.

"I ladri mi hanno svaligiato completamente il negozio lasciando soltanto 12 scarpe su 250 presenti e portando via tutto l’abbigliamento presente anche esso di valore e limitato – scrive Mancini in un post che accompagna la sottoscrizione online –. Apro questa raccolta per chiedere ad ognuno di voi di darmi una mano, non per forza economicamente ma anche solo condividendo questa raccolta. Faccio questo perché nella foga dell’apertura per cercare di stare nei tempi del Natale non ho nemmeno fatto in tempo ad attivare un’assicurazione che per chi sa e lavora nel settore non è immediata per questo tipo di articoli dato che si tratta di oggetti da collezione".

Sul maxi furto, avvenuto nella notte a cavallo tra domenica e lunedì, indaga la polizia di Stato, che ha svolto dei sopralluoghi all’interno del punto vendita svaligiato e setacciato i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona.