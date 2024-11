Negozio storico del Paese chiude dopo quarant’anni

Da decenni attività di punta di Riccione Paese, Le Cose di Casa a fine dicembre chiuderà i battenti. Anche se a malincuore, i titolari Ambra Vichi e Dino Saponi, già presidente del Comitato Riccione Paese, hanno deciso di fermarsi per godersi un po’ di libertà nel nuovo nido in collina. Un giro di boa, dopo tanto lavoro che li ha portati anche all’estero alla ricerca degli articoli più originali e preziosi, da proporre ai clienti. L’avventura commerciale di Dino, riminese già scenografo teatrale a Roma, e Ambra, riccionese impegnata nel campo della moda, era cominciata nel 1984.

Cosa vi ha spinto a dire basta al lavoro?

"Uno dei motivi per cui abbiamo deciso di tirare i remi in barca è stata la grossa ricerca che abbiamo sempre fatto sugli articoli. È impegnativa, perché bisogna andare sul posto, anche all’estero, e scegliere dieci cose tra diecimila, cosa stancante e massacrante. Questo è comunque risultato vincente. Prima veniva l’anima dell’oggetto".

Quand’è cominciata l’avventura commerciale?

"Nel 1984 avevamo acquistato una bella abitazione a Roma, ma in un momento incerto di lavoro abbiamo preso la drastica decisione di venderla per comprare quella che, ristrutturata sarebbe diventata non solo la nostra nuova casa, ma anche negozio. Da sempre innamorati del bello, abituati a girare tra musei e gallerie d’arte, abbiamo cominciato la ricerca di articoli da vendere anche in città come Parigi e Francoforte, tra fiere e artigiani, seguendo un filone risultato vincente. Non abbiamo mai lavorato per l’incasso fine a se stesso, anche se poi i riccionesi e altri clienti che vengono da fuori ci hanno premiato".

Ora che farete?

"Ultimati questi due mesi di sconti, andremo a vivere in collina, perché fin da piccoli abbiamo avuto la passione per l’entroterra, il verde e la campagna. Un sogno che si avvera. Ci dispiace lasciare questa casa, speriamo finisca nelle mani di qualcuno che la possa apprezzare. Siamo sempre stati consapevoli di abitare e lavorare in un centro storico. Un commerciante che vive in questo contesto ha una grande responsabilità verso la città, non può solo pensare di far cassetto. Deve dare qualcosa in più".

Questo vi ha portati a essere favorevoli alla Ztl?

"La qualità della vita e della bellezza del luogo pagano, portano alla frequentazione della clientela abituale. Non si può pensare di lavorare col cliente dell’ultimo momento, di passaggio. Se hai un buon prodotto e un giusto e piacevole rapporto con le persone, parcheggi anche a distanza. Questo è il futuro del commercio, altrimenti si muore".

Che dire delle scelte in discussione?

"Deciderà l’amministrazione".

