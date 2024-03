Nei Castelli arrivano i volontari civici

A San Marino arrivano i volontari civici nei Castelli. A presentare la nuova associazione sociale è stata la Consulta delle giunte. I Capitani di Castello dopo aver esposto, alcuni punti dello statuto si sono soffermati sull’importanza del senso civico e dei valori comunitari, condividendo con il numeroso pubblico intervenuto le opportunità di una associazione che nascendo dalla volontà di tutte e nove le giunte, manterrà una collaborazione con il territorio, per il territorio. "L’associazione apolitica, apartitica e aconfessionale, vuole riunire in associazione tutte le persone che vogliono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico del territorio e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti e degli ospiti". Per chi fosse interessato, fino a quando non si effettuerà la prima assemblea, le adesioni dovranno essere comunicate tramite mail o lettera scritta alle Giunte di appartenenza.