Nei guai 19enne: nascondeva in auto una pistola finta e lo sfollagente

Stava viaggiando a bordo della propria auto come se nulla fosse quando, a Novafeltria, i carabinieri della compagnia hanno sottoposto a controllo stradale un 19enne del posto. Un controllo all’esito del quale il giovane è stato trovato in possesso di un manganello, tipo sfollagente, e di una pistola a salve con tappo rosso parzialmente rimosso. Oltre alle armi, il giovane aveva in auto anche 25 grammi di hashish e un bilancino di precisione oltre a 260 euro in contatti. Per questo il ragazzo è stato prontamente denunciato per detenzione ai fini di spaccio e porto abusivo di oggetti o armi atti a offendere.

È questo uno dei risultati dei controlli del territorio svolti dai carabinieri, che negli ultimi giorni hanno portato a un complessivo di cinque persone denunciate e la segnalazione alla prefettura di due assuntori di stupefacenti, oltre a 206 veicoli controllati, 237 persone e 11 esercizi pubblici finiti sotto la lente. Oltre al 19enne denunciato a Novafeltria, infatti, i carabinieri hanno deferito anche un 39enne pizzicato a Pietracuta di San Leo. L’uomo, residente in zona e già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di 1,5 grammi di cocaina. A Pennabilli invece sono stati denunciati due giovani ventenni, anche loro residenti nella zona, per l’accusa di danneggiamento poiché, in concorso tra loro, avrebbero infranto il vetro della porta di ingresso in un bar del centro di Pennabilli. A Sant’Agata Feltria infine un 32enne riminese è stato sorpreso alla guida di un’auto mentre era in evidente stato di ebbrezza alcolica, confermata poi dalla prova strumentale che rilevava un tasso alcolemico di 1,98 g/l. Oltre alla denuncia, al 32enne è stata anche ritirata la patente.

Sono invece un 55enne sorpreso con 3,5 grammi di hashish e un giovane di 23 anni, trovato in possesso di 2 grammi di ’fumo’, i due assuntori di sostanze segnalati dai carabinieri alla prefettura di Rimini.