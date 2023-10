Nei Piccoli mondi c’è spazio per le sonorità rock

Con Piccoli mondi, rassegna di spettacoli teatrali per famiglie e concerti, si rialza il sipario della storica e rinnovata sala Africa di Riccione, in viale Gramsci, che da ottobre accompagnerà il pubblico fino a febbraio. Sull’onda del successo delle scorse edizioni, che hanno registrato il sold out, il cartellone moltiplica gli appuntamenti, includendo tre spettacoli teatrali per famiglie e tre concerti con date già fissate e alcune giornate speciali che verranno svelate durante la stagione. Da oggi intanto parte la prevendita dei biglietti sul sito www.liveticket.itriminiclassica (info: 320.7280791). Tantissimi gli artisti sul palco a partire da Rimini Classica che, come anticipa Aldo Maria Zangheri, vedrà esibirsi Giulia Boria, Daniele Torri, Matteo Salerno, Paolo Baldani, Massimo Marches e, ancora, Alessandro Pagliarani, Lucio Aiello e Marco Giorgi. Tra i protagonisti anche Filippo Malatesta. Altri artisti, come Alex Gabellini e Alessia Canducci, sono attesi per il teatro. Il programma, che gli organizzatori, Rimini Classica, Punto Giovane e Strada San Germano Aps, hanno svelato ieri, parte il 29 ottobre con il concerto in prima assoluta So Very Special, Buckey, Radiohead, Cobain and more, viaggio tra le sonorità grunge di Rimini Classica con Boria (voce), Torri (voce, chitarra, flauto e sax), Salerno (flauto) Zangheri (viola) e Baldani (violoncello).

Si continua il 12 novembre con uno spettacolo per famiglie Sulle tracce della volpe con l’apprezzatissima voce di Alessia Canducci e Tiziano Paganelli, fisarmonicista e polistrumentista, quindi il 3 dicembre si procede con Poetica, omaggio ai cantautori bolonesi con Marches (voce, chitarra ed elettronica), Zangheri (viola) e Pagliarani (tastiera, sax e narrazione), quindi il 28 gennaio spazio a Lullaby di Kosmocomico Teatro. L’11febbraio sarà la volta di One con Filippo Malatesta che canta gli U2 (terzo e ultimo concerto Rimini Classica), che sul palco vedrà pure Zangheri, Aiello e Giorgi, e il 25 dello stesso mese ecco Shezan, Genio impossibile di e con Alexsander de Bastiani, tra giocoleria, magia ed equilibrismo. Gli spettacoli sono in programma alle 17, ingresso concerto 12 euro, teatro 7.

Nives Concolino