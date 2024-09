Nel 2018 persero la vita due giovani sciatori

Purtroppo, questo drammatico evento non è un caso isolato. Negli ultimi anni, la comunità riminese ha già dovuto fare i conti con altre tragedie simili, in cui la passione per la montagna si è trasformata in una fatale avventura.

Il 2018 è stato un anno nero per gli sciatori riminesi. Il 23 gennaio Fabrizio Aspromonte, 32 anni (nella foto), originario della Puglia ma da tempo residente a Rimini, aveva perso la vita dopo un drammatico incidente con gli sci sulle piste di Folgarida. Aspromonte lavorava come insegnante all’istituto alberghiero ‘Malatesta’, dove era molto amato dagli studenti: il 32enne stava scendendo su una pista nera, quando ha perso il controllo, andando a sbattere contro un albero. Lo schianto è stato violentissimo e per lui non c’è stato nulla da fare. Il professore, che nel tempo libero si cimentava anche come dj alla consolle dei locali della costa pugliese, era deceduto a causa dei traumi riportati. La seconda tragedia si verificò a fine marzo (sempre nel 2018) a Madonna di Campiglio, dove a perdere la vita era stato Giacomo Zafferani, 34 anni, sammarinese di Faetano.

Il ragazzo era impegnato in un fuoripista con lo snowboard nel comprensorio dello Spinale in compagnia di due amici. Il giovane era stato ritrovato in una zona boscosa ai piedi un ripido pendio ricco di rocce sporgenti. Vano l’intervento dei soccorritori, prontamente accorsi sul posto. Questi episodi ricordano dolorosamente quanto sia sottile la linea tra l’avventura e la tragedia. La montagna, con la sua bellezza mozzafiato, può trasformarsi in un luogo di estremo pericolo.