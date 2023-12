Nel 2022 Gnassi ha dichiarato 116mila euro

Anche Andrea Gnassi ha consegnato la dichiarazione dei redditi del 2022. Il deputato del Pd ed ex sindaco di Rimini ha dichiarato 116mila euro lordi. È il parlamentare con il reddito più alto, tra i riminesi. Gnassi è socio de La Cremma (società che gestisce il bar Vecchi), lavora come libero professionista e dal settembre del 2022 – su nomina del sindaco di Milano – è membro del consiglio di gestione del Consorzio di Villa Reale e del Parco di Monza. Restando ai redditi, la deputata di Fratelli d’Italia Beatriz Colombo ha dichiarato 27.465 euro nel 2022. Fatte le verifiche, l’importo risulta corretto. La Colombo, Gnassi e Domenica Spinelli sono in carica dall’ottobre 2022 e quindi l’anno scorso hanno percepito solo tre mensilità da parlamentari.