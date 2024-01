Nel 2023 rimosse 18 tonnellate di amianto

Quasi 18 tonnellate. Nel 2023 sono stati 17.737 i kg di amianto smaltiti a Rimini, per 27 interventi complessivi. Dal 2010 ad oggi gli interventi finanziati attraverso i bandi comunali sono stati in tutto 840, per 1.135.094 chili di amianto rimossi o smaltiti, attraverso 518mila euro di contributi erogati. Il finanziamento del Comune – che non è cumulabile con altre agevolazioni – copre il 50% della spesa effettivamente sostenuta e documentata, fino a un massimo di 1.200 euro. A marzo nuovo bando e 20mila euro a disposizione per le rimozioni di amianto nell’anno in corso.