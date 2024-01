"Nel 2024 consumi in aumento"

Taglio del cuneo e riforma del fisco ‘raddoppiano’ la crescita dei consumi. Secondo le stime di Confesercenti, i due provvedimenti dovrebbero infatti generare quest’anno una spinta di +5,6 miliardi di euro alla spesa delle famiglie, più della metà della crescita complessiva dei consumi prevista per il 2024 (+10,9 miliardi di euro). "In questa fase, i consumi interni hanno dato un contributo fondamentale alla tenuta dell’economia, e sono il motore del rilancio – osserva Mirco Pari, direttore Confesercenti provinciale Rimini –. Per questo, riteniamo importante iniziare a considerare già ora come reperire le risorse che consentano di rendere permanente la riduzione del cuneo contributivo. Sarebbe auspicabile anche un’accelerazione della riforma fiscale". Secondo le stime, nel 2024 le misure di decontribuzione e la rimodulazione delle aliquote di imposta faranno scendere la pressione fiscale di mezzo punto, dal 42,2% al 41,7%, mettendo a disposizione delle famiglie lo spazio necessario per un aumento dei consumi dell’1%. "Una mancata riconferma del provvedimento anche per il futuro sarebbe una notizia preoccupante per le imprese che fanno riferimento al mercato interno" conclude Pari. Con una conferma dei provvedimenti anche nel 2025 la spesa delle famiglie aumenterebbe dello 0,7% con un Pil in crescita dell’1,1%.