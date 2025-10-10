Nel 2026 parte la tassa di soggiorno: "Per il ministro è giusto applicarla"

Quanto e da quando dovranno i turisti dovranno pagarla, ancora non è stato deciso. Ma una cosa è certa: dal 2026 l’imposta di soggiorno sarà applicata anche a Santarcangelo. Il sindaco Filippo Sacchetti l’aveva annunciato nei mesi scorsi. Con quelle risorse "investiremo nella riqualificazione dei servizi del turismo e in nuovi eventi". E dopo l’incontro avuto ieri a Roma con il ministro del turismo Daniela Santanchè, che ha ricevuto una delegazione di sindaci di una decina dei comuni che fanno parte di Cittàslow, la strada ormai è segnata.

"È stato proprio il ministro Santanchè a consigliarci di applicare l’imposta di soggiorno – spiega Sacchetti – per avere maggiori risorse da investire sul turismo". Nell’incontro con i sindaci, Santanchè ha voluto rimarcare l’importanza dei borghi per il turismo italiano. "I piccoli comuni sono la spina dorsale della nostra nazione – dice il ministro – con una grande forza di comunità e una specificità tutta italiana in termini turistici. Rappresentano un patrimonio prezioso non solo da custodire, ma da tutelare e far crescere. E il ministero continuerà a mettere in campo misure mirate per lo sviluppo di questi territori, essenziali anche in ottica di destagionalizzazione, distribuzione dei flussi e sostenibilità dell’industria". Durante l’incontro, Santanchè ha sottolineato anche come dall’imposta di soggiorno possano arrivare risorse importanti per i piccoli comuni, consigliando ai sindaci di applicarla. A Santarcangelo l’amministrazione si è già convinta: l’imposta va messa.

"La volontà politica di introdurla c’è e l’obiettivo è riuscirvi già nel 2026 – conferma l’assessore al bilancio Gianni Giambi – I nostri uffici stanno compiendo tutte le simulazioni per stimarne il potenziale, poi si passerà alla fase operativa. Siamo un po’ indietro per alcune dimissioni di personale non previste all’ufficio tributi. In ogni caso contiamo di arrivare nelle le condizioni operative per applicare l’imposta a partire dal 2026". Da stabilire ancora le tariffe e se la tassa si pagherà tutto l’anno o soltanto in alcuni mesi.

Manuel Spadazzi