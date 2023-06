Nel borgo storico ‘entra’ la realtà aumentata

Un nuovo percorso in realtà aumentata che dalla Rocca Malatestiana di Verucchio si snoda per le vie del borgo. Questa la prima grande novità turistica di Verucchio per questa estate. Un sistema tecnologico promosso e realizzato da Atlantide e MezzoForte, vincitrice del premio come migliore start-up innovativa dal ministero della Cultura. Attraverso un cellulare e un paio di cuffie, che il visitatore potrà ritirare dallo Iat di piazza Malatesta, sarà possibile vivere un’esperienza psicoacustica, dove la vista si unisce all’udito. Un’ora per passeggiare nel borgo, in un viaggio immersivo in 8 tappe, di cui 3 all’interno della Rocca, con una modalità esperienziale che porta a muoversi in altre dimensioni. È la prima volta che un borgo storico fa vivere questa esperienza al turista. Accanto a questa anche decine di esperienze culturali e gastronomiche per le prossime settimane. Da giovedì 6 luglio si inaugura la mostra di Luciano Navacchia ma già dal 1° luglio la rocca cambierà gli orari e sarà aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 20. Dal 21 luglio il venerdì sera l’apertura slitterà alle 22 con visite guidate speciali. Altre visite guidate tutti i giovedì e domenica mattina con tappa anche al Museo Archeologico. Per i più piccoli campus estivo, in compagnia dell’artista Manu Burla22, dal 26 al 30 giugno. Per la Notte Rosa, 7 luglio, spettacolo teatrale del trio Musedì, e cena picnic, su prenotazione. Sabato 8 e sabato 15 luglio tornano anche gli eventi del Festival del Mondo Antico. A luglio torna la rassegna di Slam Poetry, via alle visite guidate in notturna che daranno spazio a leggende e temi tratti dalla Divina Commedia, e l’evento romantico Candle Castle (22 luglio). Ad agosto serata medievale, pic nic a tema e cene con delitto. "La possibilità di visitare il nostro borgo con la realtà aumentata è una chicca che vogliamo offrire alle migliaia di persone che ogni anno scelgono di ammirare i nostri gioielli culturali – dice la sindaca Stefania Sabba – . Questo desiderio amplia e qualifica la nostra proposta culturale, rendendoci un unicum".