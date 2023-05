Nel centro commerciale di Villa Verucchio aprono i corsi delle ‘scuole superiori’

A Verucchio arrivano le scuole superiori. E’ una novità assoluta: non c’è un’offerta equivalente fra Novafeltria e Rimini e la proposta malatestiana abbraccia tutta la Valmarecchia. Quella in procinto di aprire al Centro Commerciale di Villa Verucchio è una nuova sede della Fondazione Valmarecchia di Novafeltria. Da settembre partiranno corsi di formazione per studenti con rilascio di attestati equivalenti al titolo di terza superiore. Il risultato è frutto del tavolo Fondazione Valmarecchia, amministrazione comunale e Conad, proprietario dell’immobile. Il via libera definitivo al progetto è arrivato martedì in consiglio comunale, con l’approvazione della variante di destinazione d’uso di parte dei locali del Centro Commerciale Valmarecchia attualmente inutilizzati. "Da settembre parte un corso per operatore della ristorazione - spiega la vice presidente della Fondazione, Cristina Ferri - ma siamo pronti a farne anche per adulti e a mercato con le aziende". Al Centro Commerciale sono già stati ospitati diversi ragazzi della Fondazione per il periodo di stage "e due sono stati assunti a tempo indeterminato". Per la sindaca Stefania Sabba si tratta di "una novità importante che da un lato darà risposta alla necessità di corsi di formazione anche sul nostro territorio per affrontare il problema della dispersione scolastica giovanile, ma anche per formare adulti con la necessità di ricollocazione professionale, e dall’altro fornirà opportunità che si traducono direttamente in lavoro". Accanto al corso di Verucchio, la Fondazione attiverà anche a Novafeltria il corso in operatore informatico.