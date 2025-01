Nel centro storico di Santarcangelo cambiano le regole per le zone a traffico limitato

Cambiano le regole per la zona a traffico limitato del centro storico di Santarcangelo. Entro aprile entrerà in vigore il nuovo regolamento che andrà a limitare gli accessi e a rivedere gli orari degli ingressi, in particolare per chi non è residente. La rivoluzione della Ztl doveva scattare già un anno fa. Poi ci sono state le elezioni e i cambiamenti nel corpo di polizia locale. Oggi il nuovo comandante, Daniele Del Fabbro, insieme alla vicesindaca Michela Mussoni, a dirigenti e tecnici, è al lavoro per il nuovo regolamento. Tra le priorità la riorganizzazione del sistema permessi e la revisione degli orari d’accesso per familiari, fornitori e turisti che pernottano nelle strutture ricettive. L’obiettivo è rendere più semplice il sistema dei controlli.

In attesa che il ministero dei Trasporti dia finalmente l’ok alla telecamera che legge le targhe delle auto in uscita. A oggi, le telecamere leggono infatti solo le targhe in entrata e non è possibile verificare la durata della sosta. Il nuovo regolamento lo specificherà meglio: chi resterà più a lungo del consentito sarà in multa. Nel 2024 le multe fatte per gli accessi alla Ztl del centro sono state 1.326, quasi 4 al giorno. La settimana scorsa il comitato dei residenti ‘Noi delle contrade’ ha chiesto un incontro a Mussoni: "Siamo a gennaio e non sappiamo nulla. Chiediamo un maggior numero di parcheggi per chi abita in centro. Gli stalli di via De Bosis dovrebbero essere destinati tutti ai residenti e si potrebbe spostare la telecamera all’inizio della via".