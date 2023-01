Nel circolo Pd hanno scoperto il burraco

Carlo Andrea Barnabè

Ormai ridotto ad aver meno iscritti della bocciofila di Corpolò, il Pd riminese ha avuto nelle ultime ore un sussulto d’orgoglio. Ma il "boom" di tesseramenti non deve ingannare: fatta la conta, finita la festa. Oggi a Rimini arriva la Schein, Bonaccini c’era venuto una settimana fa. Nessun bagno di folla, quei pochi che servono per un torneo di burraco. Dicono che il Pd sia in via di estinzione. Gli unici che non se ne sono accorti sono i civici di Riccione. Loro, il Pd, lo sognano anche di notte. I capetti locali contano su un cambio di vento. Dalla bonaccia a Bonaccini.