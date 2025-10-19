Nel circuito scendono in pista i pullman

Una masterclass per interpretare il futuro della mobilità. Al Misano world circuit si accendono i motori di Ibe Driving Experience, l´evento esperienziale dedicato alla mobilità organizzato da Italian Exhibition Group (IEG). Ma questa volta non saranno le moto o le auto super sportive a sfrecciare in pista, bensì i pullman. L’iniziativa riunirà tra martedì e mercoledì i professionisti del trasporto pubblico e privato per testare autobus e soluzioni innovative su pista. Tra le diverse attività in calendario ci sarà anche un appuntamento dedicato alle trasformazioni della mobilità. Oggi, infatti, le persone non si spostano più solo per necessità, ma cercano esperienze, gratificazione, relazione. Per capire come può cambiare il viaggio per andare incontro alle mutate esigenze delle persone, martedì si terrà la masterclass in cui saranno presentati i Deep trend. Si tratta di innovativi strumenti di analisi mirati a scoprire i modelli mentali, i valori e le aspettative che orientano le scelte delle persone. Un’occasione per trasformare gli spostamenti, in vere e proprie esperienze da vivere. In altri termini anche gli spostamenti diventano parte del viaggio. Questi strumenti saranno presentati ai professionisti die viaggi. E potranno diventare strumenti importanti per andare a offrire nuovi servizi, prodotti e relazioni capaci di rispondere alle nuove esigenze delle persone, anticipando le tendenze che ridefiniranno il mercato della mobilità nel prossimo futuro.